Тренер Динамо може очолити збірну України

Джерело - football24.ua.
Головний тренер Динамо Мірча Луческу опинився серед претендентів на вакантне місце у збірній України після відходу Андрія Шевченка.
Про це повідомляє румунське видання Sport.ro з посиланням на джерела у Києві.
76-річний фахівець є головним претендентом на пост головного тренера збірної України. Луческу буде легко адаптуватись у головній команді країни, адже основний кістяк складається з гравців Динамо. Жодні конкретні деталі потенційного призначення не повідомляються.
У разі відходу Мірчі до "синьо-жовтих", його місце на чолі Динамо може посісти Георге Хаджі – ще одна легендарна постать в румунському футболі. На цю кандидатуру нібито звернув увагу особисто президент киян Ігор Суркіс. Сам Хаджі очікує на "серйозний проєкт і зарплатню в 3 млн євро".
Раніше повідомлялося, що Павелко визначився із фаворитом на пост наставника збірної України.