Тренер Динамо може очолити збірну України

Головний тренер Динамо Мірча Луческу опинився серед претендентів на вакантне місце у збірній України після відходу Андрія Шевченка.

Про це повідомляє румунське видання Sport.ro з посиланням на джерела у Києві.

76-річний фахівець є головним претендентом на пост головного тренера збірної України. Луческу буде легко адаптуватись у головній команді країни, адже основний кістяк складається з гравців Динамо. Жодні конкретні деталі потенційного призначення не повідомляються.

У разі відходу Мірчі до "синьо-жовтих", його місце на чолі Динамо може посісти Георге Хаджі – ще одна легендарна постать в румунському футболі. На цю кандидатуру нібито звернув увагу особисто президент киян Ігор Суркіс. Сам Хаджі очікує на "серйозний проєкт і зарплатню в 3 млн євро".

Раніше повідомлялося, що Павелко визначився із фаворитом на пост наставника збірної України.