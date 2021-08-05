Павелко визначився із фаворитом на пост наставника збірної України

Став відомий фаворит на посаду головного тренера національної команди

Пріоритетним кандидатом на посаду головного тренера збірної України для президента української футбольної асоціації Андрія Павелка є глава Комітету збірних України Мирон Маркевич.

Про це повідомляє Sport.ua.

Маркевичу запропонували очолити головну команду країни, але поки що сторони не прийшли до спільного знаменника. Головний камінь спотикання - терміни договору.

Павелко хоче, щоб Маркевич попрацював зі збірною до кінця відбору на ЧС-2022, тоді як Маркевич хоче контракт до кінця 2024 року. Якщо керівнику УАФ не вдасться переконати главу Комітету збірних, є і запасний варіант - Олексій Михайличенко, який готовий очолити національну збірну на умовах керівництва федерації.

Кандидатура Сергія Реброва наразі не розглядається в УАФ - у зв'язку із зайнятістю наставника і очевидними складнощами при односторонньому розриві контракту з клубом.

Раніше повідомлялося, що Маркевич може замінити Шевченка у збірній України.