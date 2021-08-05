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Павелко визначився із фаворитом на пост наставника збірної України

Сьогодні 13:00 2212 2
Став відомий фаворит на посаду головного тренера національної команди
Павелко визначився із фаворитом на пост наставника збірної України
#Маркевич, #Павелко

Джерело - sport.ua.

Пріоритетним кандидатом на  посаду головного тренера збірної України для президента української футбольної асоціації Андрія Павелка є глава Комітету збірних України Мирон Маркевич.

Про це повідомляє Sport.ua.

Маркевичу запропонували очолити головну команду країни, але поки що сторони не прийшли до спільного знаменника. Головний камінь спотикання - терміни договору.

Павелко хоче, щоб Маркевич попрацював зі збірною до кінця відбору на ЧС-2022, тоді як Маркевич хоче контракт до кінця 2024 року. Якщо керівнику УАФ не вдасться переконати главу Комітету збірних, є і запасний варіант - Олексій Михайличенко, який готовий очолити національну збірну на умовах керівництва федерації.

Кандидатура Сергія Реброва наразі не розглядається в УАФ - у зв'язку із зайнятістю наставника і очевидними складнощами при односторонньому розриві контракту з клубом.

Раніше повідомлялося, що Маркевич може замінити Шевченка у збірній України.

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