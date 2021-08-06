Мессі отримає чотири варіанти продовження кар'єри

Ліонель Мессі може продовжити кар'єру у клубах АПЛ або Ліги 1

Вкрай обмежене коло клубів може дозволити собі підписання Ліонеля Мессі, попри статус вільного агента.

Про це повідомляє The Athletic.

У боротьбу за 34-річного аргентинця реально можуть втрутитись всього 4 претендентів - це два Манчестери, Челсі і ПСЖ.

Відносно "сухими" з коронавірусної кризи вийшли лише гранди АПЛ і ПСЖ, який підписує зірок пачками. Втім, навіть тут є нюанси. Манчестер Сіті здійснив рекордний трансфер Гріліша і продовжує полювання на Кейна, а Юнайтед інвестував у Санчо і Варана. Челсі поки "мовчить" на ринку, проте останнім часом лондонців активно пов'язують з коштовними трансферами Лукаку і Кунде. Найбільш реальним варіантом виглядає ПСЖ, у якого більшість новачків – вільні агенти. Катарські власники клубу готові виписати чималий чек, щоб запросити ще й Мессі.

Лео міг би мати більше альтернатив, якби раніше попрощався з Барселоною. До кінця трансферного вікна залишилося менш як місяць, і більшість клубів вже виконали свої плани на міжсезоння.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ розпочав переговори з Мессі.