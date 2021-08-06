У понеділок, 9 серпня, збірна України отримає новий тренерський штаб.

Про це розповів президент УАФ Андрій Павелко.

"Давайте трохи почекаємо до понеділка. У понеділок відбудеться виконком УАФ, і на ньому ви все побачите. Можу сказати, що в понеділок збірна отримає новий тренерський штаб.

У нас немає фінансових питань і проблем з жодним із кандидатів, так само як ні з ким і з колишнього штабу збірної. Можу запевнити, що для тренерського штабу, який очолить збірну України, ніколи не буде питання фінансів стояти на першому місці", - заявив Павелко.