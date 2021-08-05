Капітан Барселони Ліонель Мессі покинув каталонський клуб.

Про це повідомляє пресслужба "блаугранас".

Причиною стали фінансові проблеми Барси та правила іспанської Ла-Ліги.

"Незважаючи на те, що Барселона і Ліонель Мессі досягли угоди і мали явний намір обох сторін підписати новий контракт сьогодні, це не може відбутися через фінансові та структурні перешкоди (правила іспанської ліги)".

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"В результаті ситуації, що склалася Мессі не залишиться в Барселоні. Обидві сторони глибоко жалкують, що бажання гравця і клубу в кінцевому підсумку не будуть виконані. Барселона щиро висловлює подяку гравцю за його внесок в розвиток клубу і бажає йому всього найкращого в особистому та професійному житті", - йдеться в заяві клубу.