Костишин пояснив нічию з Шахтарем у Лізі конференцій

Колос міг дотиснути Шахтар Караганду у першому матчі кваліфікації Ліги конференцій.

Про це розповів головний тренер українського клубу Руслан Костишин.

"Ми почали дуже добре, але, коли нас почали протискати, ми розгубилися. Розмови в перерві, можна сказати, поміняли хід гри. На другий тайм вийшла інша команда.

В кінці першого тайму побіг до своїх футболістів, а не до судді. Апелював до них. Всім дісталося - вони програвали епізоди ... Все до цього йшло - ми почали програвати боротьбу, де сильнішим є Шахтар. Ми на цьому акцентували, до цього готувалися.

Футбол у них вертикальний, вантажать м'ячі, пас - простріл, несуться. Складний матч. Перший тайм зіграли - буде другий.

Не хочу скидати на психологію - треба розбиратися, дивитися відео. Але, коли суперник створив 1-2 моменти, ми занервували. До 25-ї хвилини суперник не підходив до воріт - мені здавалося, так буде і далі. Вони витримали наш натиск і почали створювати моменти гостріші, ніж у нас.

Другий тайм - завдяки замінам, вийшли більш швидкісні, різкі... В принципі, повторилося те, що в матчі з Металістом 1925 1:0) на тому тижні.

В кінці було багато моментів, суперник залишився в меншості, не знаю. Не хочу акцентувати на тому, що не вистачило майстерності. Так, щоб забити, потрібна майстерність - моментів було достатньо, але був чи слабкий удар, або повз ворота. Може, у Дієго - бив на виконання, але так вийшло, що потрапив в штангу", - відзначив Костишин.