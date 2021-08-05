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Колос у більшості не зміг перемогти Шахтар Караганду в Лізі конференцій

Вчора 22:53 659 0
Поєдинок завершився з рахунком 0:0
Колос у більшості не зміг перемогти Шахтар Караганду в Лізі конференцій
#Колос, #Ліга конференцій, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Колос зіграв унічию з Шахтарем з Караганди у рамках третього раунду кваліфікації Ліги конференцій.

Поєдинок завершився з рахунком 0:0. Підопічні Руслана Костишина грали з 76-ї хвилини у більшості.

Ліга конференцій
Кваліфікація, 3 раунд
5 серпня

Колос - Шахтар Караганда 0:0

Колос: Волинець, Гавриш, Петров, Чорноморець, Золотов, Богданов, Задоя, Чурко(Ільїн 54), Сантос, Костишин(Нурієв 83), Лисенко(Сітчінава 54)

Запасні: Маханьков, Ром, Саків, Нгамба, Нурієв, Мілько, Новак, Павловець, Сітчінава, Ільїн

Шахтар Караганда: Шацький, Габишев(Кибирай 66), Мавутор, Граф, Буйволов, Атанаскоскі, Рустемович(Наджарян 83), Букорац, Митошевич(Ламанже 83), Оміратаєв(Тошев 66), Шикавка(Таттибаєв 72)

Запасні: Тошев, Кибирай, Ламанже, Наджарян, Назаренко, Назімханов, Нурсеітов, Свірідов, Таттибаєв, Трофімець, Умаєв, Хозін

Жовті картки: Граф 37, Богданов 39, Букорац 45+3, Атанаскоскі 59, Габишев 61, Атанаскоскі 76

Червона картка: Атанаскоскі 76 (друга жовта)

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