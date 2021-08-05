Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 5 серпня, відбулися матчі в рамках першого матчу третього раунду кваліфікації Ліги конференцій.
5 серпня
КуПС (Фінляндія) - Астана (Казахстана) 1:1 (0:0)
Локомотив Плодвив (Болгарія) - Копенгаген (Данія) 1:1 (0:0)
Сочі (Росія) - Партизан (Сербія) 1:1 (0:0)
Тобол (Казахстан) - Жиліна (Словаччина) 0:1 (0:1)
Ельфсборг (Швеція) - Велаж Мостар (Боснія та Герцеговина) 1:1 (1:1)
АЕЛ (Кіпр) - Карабах (Азербайджан) 1:1 (0:0)
Віттес (Нідерланди) - Дандолк (Ірландія) 2:2 (1:0)
Войводина (Сербія) - ЛАСК (Австрія) 0:1 (0:0)
Динамо Батумі (Грузія) - Сівасспор (Туреччина) 1:2 (0:0)
Лачі (Албанія) - Андерлехт (Бельгія) 0:3 (0:2)
Маккабі Хайфа (Ізраїль) - ХБ Торсхавн (Фарерські острови) 7:2 (3:1)
Русенборг (Норвегія) - Домжале (Словенія) 6:1 (4:1)
ФК Рига (Латвія) - Хіберніанс (Мальта) 0:1 (0:0)
ЦСКА Софія (Болгарія) - Осієк (Хорватія) 4:2 (3:1)
Трабзонспор (Туреччина) - Мольде (Норвегія) 3:3 (1:1)
Нагадаємо, Селтік переміг Яблонець.