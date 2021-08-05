У Реброва є можливість розірвати контракт з Аль-Айном

Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров проведе перемовини з керівництвом, щоб покинути клуб з ОАЕ.

Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

"У контракті Реброва немає пункта, що дозволяє піти при запрошенні зі збірної. Зате є нюанс, що передбачає свого роду випробувальний термін, протягом якого сторони приглядаються одна до одної і залишають за собою право припинити співпрацю. Цей пункт і мають активувати при зустрічі", - написав Бурбас.