Джерело - Чемпіон.
Київське Динамо додало до заявки на сезон сенегальського півзахисника Самбу Діалло.
Про це повідомляє сайт УПЛ.
18-річний сенегалець числиться в списку Б.
Раніше повідомлялося, що гравець підписав контракт терміном на 3 роки.
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Джерело - Чемпіон.
Київське Динамо додало до заявки на сезон сенегальського півзахисника Самбу Діалло.
Про це повідомляє сайт УПЛ.
18-річний сенегалець числиться в списку Б.
Раніше повідомлялося, що гравець підписав контракт терміном на 3 роки.