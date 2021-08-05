18-річний сенегалець числиться в списку Б

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо додало до заявки на сезон сенегальського півзахисника Самбу Діалло.

Про це повідомляє сайт УПЛ.

18-річний сенегалець числиться в списку Б.

Раніше повідомлялося, що гравець підписав контракт терміном на 3 роки.