 Динамо дозаявило сенегальського півзахисника Діалло | Футбол | Champion.com.ua
Терлюга стала срібною призеркою Олімпіади
Сьогодні 15:14 1658
Токіо-2020. Розклад Олімпіади на 6 серпня
Сьогодні 16:11 120
Медальний залік Олімпійських ігор
Сьогодні 16:07 149099 23
Токіо-2020. Розклад та результати Олімпіади на 5 серпня
Сьогодні 16:04 5807
Ліга конференцій. Колос - Шахтар Караганда: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 15:42 231
Токіо-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 6 серпня
Сьогодні 15:30 2342
Токіо-2020. Повний розклад Олімпійських ігор
Сьогодні 15:26 7576
Токіо-2020. Легка атлетика. Повний розклад фіналів
Сьогодні 15:26 11723
Килипко не змогла здобути медаль Олімпіади
Сьогодні 14:22 1175
Павелко визначився із фаворитом на пост наставника збірної України
Сьогодні 13:00 8517 5
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Підтримка тренера мені потрібна! Українська легкоатлетка жорстко прокоментувала виступ на Олімпіаді
Підтримка тренера мені потрібна! Українська легкоатлетка жорстко прокоментувала виступ на Олімпіаді Valeriy Ruchka
Сьогодні 16:07 181
Сльози гордості. Батько Марти Фєдіної дуже емоційно відреагував на олімпійську медаль доньки
Сльози гордості. Батько Марти Фєдіної дуже емоційно відреагував на олімпійську медаль доньки Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:23 671
Від Кличка до Хижняка. Усі фіналісти Олімпійських ігор
Від Кличка до Хижняка. Усі фіналісти Олімпійських ігор Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:50 671
Українець став автором курйозного автоголу після неймовірної помилки воротаря в Лізі чемпіонів
Українець став автором курйозного автоголу після неймовірної помилки воротаря в Лізі чемпіонів Андрій Дунець
Сьогодні 09:56 4868 3
Юна британка взяла бронзу в скейтбордингу. Минулого року вона отримала страшну травму під час тренування
Юна британка взяла бронзу в скейтбордингу. Минулого року вона отримала страшну травму під час тренування Valeriy Ruchka
Вчора 22:30 598
Фанати загребського Динамо влаштували масштабну бійку із ультрас Легії
Фанати загребського Динамо влаштували масштабну бійку із ультрас Легії Valeriy Ruchka
Вчора 20:02 1093
Темношкірий політик із хорошим почуттям гумору: 5 фактів про Жана Беленюка
Темношкірий політик із хорошим почуттям гумору: 5 фактів про Жана Беленюка Valeriy Ruchka
Вчора 17:08 1385
І завдяки, і всупереч: нетиповий український футболіст Роман Яремчук
І завдяки, і всупереч: нетиповий український футболіст Роман Яремчук Андрій Дунець
Вчора 16:40 5678 3
Динамо відвертається від уболівальників, клуб вчергове неприємно вразив менеджментом
Динамо відвертається від уболівальників, клуб вчергове неприємно вразив менеджментом Андрій Твердохліб
Вчора 16:21 4910
Довгоочікуваний Гімн України. Церемонія нагородження Жана Беленюка на Олімпійських іграх
Довгоочікуваний Гімн України. Церемонія нагородження Жана Беленюка на Олімпійських іграх Valeriy Ruchka
Вчора 16:14 2508
Пробачте за сльози. Беленюк розплакався після перемоги на Олімпіаді
Пробачте за сльози. Беленюк розплакався після перемоги на Олімпіаді Valeriy Ruchka
Вчора 15:29 2441 5
Відео дня! Переможний гопак Беленюка на Олімпійських іграх
Відео дня! Переможний гопак Беленюка на Олімпійських іграх Valeriy Ruchka
Вчора 14:55 12849 3
Іранський боєць переміг ефектним прийомом на останніх секундах поєдинку
Іранський боєць переміг ефектним прийомом на останніх секундах поєдинку Valeriy Ruchka
Вчора 11:42 2625
Бельгійський легкоатлет отримав травму під час стрибка в довжину. Він приземлився обличчям у пісок
Бельгійський легкоатлет отримав травму під час стрибка в довжину. Він приземлився обличчям у пісок Valeriy Ruchka
Вчора 11:14 884
Здійснити мрію: 25 років тому Володимир Кличко став Олімпійським чемпіоном
Здійснити мрію: 25 років тому Володимир Кличко став Олімпійським чемпіоном Андрій Твердохліб
Вчора 07:03 4223
Свавілля в федерації каное України: випадковість чи закономірність системи українського спорту
Свавілля в федерації каное України: випадковість чи закономірність системи українського спорту Андрій Твердохліб
Вчора 01:02 5123
Ліга чемпіонів. Алан Патрік виводить Шахтар вперед у грі з Генком
Ліга чемпіонів. Алан Патрік виводить Шахтар вперед у грі з Генком Андрій Твердохліб
03.08.2021 22:46 1354
Ліга чемпіонів. Шахтар зрівняв рахунок у грі з Генком - пенальті реалізував Тете
Ліга чемпіонів. Шахтар зрівняв рахунок у грі з Генком - пенальті реалізував Тете Андрій Твердохліб
03.08.2021 22:30 1777
Шахтар пропустив перший гол у новому євросезоні
Шахтар пропустив перший гол у новому євросезоні Андрій Твердохліб
03.08.2021 22:13 1150
Дикий фейл у чемпіонаті Аргентини: футболіст не влучив у порожні ворота з 5 метрів
Дикий фейл у чемпіонаті Аргентини: футболіст не влучив у порожні ворота з 5 метрів Андрій Твердохліб
03.08.2021 10:52 1141
Прямі трансляції
Навколо спорту

Динамо дозаявило Діалло

Сьогодні 16:09 401 0
18-річний сенегалець числиться в списку Б
Динамо дозаявило Діалло
#Динамо, #Діалло

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо додало до заявки на сезон сенегальського півзахисника Самбу Діалло.

Про це повідомляє сайт УПЛ.

18-річний сенегалець числиться в списку Б.

Раніше повідомлялося, що гравець підписав контракт терміном на 3 роки.

Коментарі ()