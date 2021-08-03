Англієць знову пропустив тренування Тоттенгема

Джерело - Independent.

Нападник Тоттенгема Гаррі Кейн може подати офіційний запит на трансфер з лондонського клубу.

Про це повідомляє Independent.

Англієць намагається покинути "шпор" та перейти до Манчестер Сіті. Проте за інформацією джерела, такий крок не допоможе Кейну в трансфері до "містян".

Єдина умова за якою Тоттенгем продасть Кейна це неймовірна пропозиція від Ман Сіті від якої президент "шпор" Деніел Леві просто не зможе відмовитися.

Нагадаємо, Кейн знову пропустив тренування Тоттенгема.