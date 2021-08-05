Ярославський обурений умовами оренди стадіону для Металіста 1925

Оренда стадіону Металіст у Харкові не може коштувати 1 тис євро.

Про це розповів керівник Металіста Олександр Ярославський.

"Порахували фахівці стадіону, скільки потрібно платити за оренду - це 300 тисяч гривень. Я чув з преси, що у Львові оренда стадіону для клубу коштує 210 тисяч грн. Там ходили різні підрахунки, говорили, що ще хтось доплачує 20-30 тисяч.

Окремо, крім оплати самої оренди, Металіст ще платить за комунальні послуги, тепло і так далі. У зимовий період ця сума буде доходити до 450 тисяч грн. Скажіть мені, будь ласка, чи може оренда стадіону для клубу коштувати 1 тисячу євро? Тим більше, стадіону такого рівня, як Металіст. Це смішно", - відзначив Ярославський.