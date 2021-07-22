 Директор ОСК Металіст пояснив різницю оренди для Металіста та Металіста 1925 | Футбол | Champion.com.ua
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Директор ОСК Металіст пояснив різницю оренди для Металіста та Металіста 1925

Сьогодні 10:39 764 0
Олександр Рогачевський прокоментував оренду ОСК Металіст
Директор ОСК Металіст пояснив різницю оренди для Металіста та Металіста 1925
#Металіст

Джерело - tribuna.com.

Сума оренди стадіону у Харкові для Металіста і Металіста 1925 відрізняється у 10 разів.

Про це розповів комерційний директор ОСК Металіст Олександр Рогачевський.

"Так це правда. У наступному сезоні Металіст і Металіст-1925 відповідно будуть платити саме 300 тисяч і 30 тис гривень за матч. До обом клубам ми звернулися з узгодженням ціни на новий сезон в 300 тисяч гривень. Металіст погодився, а Металіст-1925 - ні.

Були переговори, певний тиск. У Металісті-1925 сказали, що не зможуть платити стільки і навіть знімуться з чемпіонату. У підсумку ми підписали угоду на тих умовах, на яких хотіли вони.

Ми погодилися, щоб не робити якийсь прецедент, щоб команда не знімалася.

Але така сума в 30 тисяч, це те саме, що платити нуль. Це нічого не покриває. Це аматорський клуб може так грати - з однією трибуною, без залучення персоналу, без задіяння турнікетних систем і табло, рекламних доріжок. За 30 тисяч це нереально ", - сказав Рогачевський.

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