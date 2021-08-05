Манчестер Сіті узгодив трансфер Гріліша

Джек Гріліш змінить клуб

Півзахисник збірної Англії і Астон Вілли Джек Гріліш найближчим часом стане футболістом Манчестер Сіті.

Про це повідомляє Фабріціо Романо в Twitter.

Представники "місцян" узгодили всі умови трансферу Гріліша з Астон Віллою.

Манчестер Сіті заплатить за гравця 100 млн фунтів. Гравець підпише контракт на п'ять років.

Найближчим часом Джек пройде медогляд в розташування Манчестер Сіті.

У минулому сезоні 25-річний гравець провів 26 матчів в АПЛ, в яких забив шість голів і віддав 12 результативних передач.

Нагадаємо, Астон Вілла знайшла заміну Грілішу.