Астон Вілла знайшла заміну Грілішу

Астон Вілла змирилась із втратою Джека Гріліша, а тому планує підписати Тода Кантвелла з Норвіча.

Про це повідомляє Sky Sports.

Клуби офіційно ще не контактували з приводу можливого трансферу, проте Норвіч знає про інтерес бірмінгемців. "Канарки" не мають наміру втрачати ключового гравця перед початком сезону, а тому Астон Віллі доведеться зробити щедру пропозицію.

У минулому сезоні Кантвелл відіграв 34 матчі у складі Норвіча в Чемпіоншипі, записавши до свого активу 6 голів та 8 асистів.

Нагадаємо, Гріліш стане найдорожчим британським футболістом в історії.