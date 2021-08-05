Астон Вілла знайшла заміну Грілішу

Джерело - football24.ua.
Астон Вілла змирилась із втратою Джека Гріліша, а тому планує підписати Тода Кантвелла з Норвіча.
Про це повідомляє Sky Sports.
Клуби офіційно ще не контактували з приводу можливого трансферу, проте Норвіч знає про інтерес бірмінгемців. "Канарки" не мають наміру втрачати ключового гравця перед початком сезону, а тому Астон Віллі доведеться зробити щедру пропозицію.
У минулому сезоні Кантвелл відіграв 34 матчі у складі Норвіча в Чемпіоншипі, записавши до свого активу 6 голів та 8 асистів.
Нагадаємо, Гріліш стане найдорожчим британським футболістом в історії.