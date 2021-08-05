Ювентус включився у боротьбу за Погба

Поль Погба може повернутися у Ювентус

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба отримав новий варіант продовження кар'єри.

Про це повідомляє Calciomercato.

Аллегрі має намір підсилити лінію півзахисту Ювентуса та розмірковує над поверненням Погба в Турин.

"Стару синьйору" також пов'язували з інтересом до Локателлі, П'яніча та Бакайоко, але саме Ювентус є тіньовим фаворитом на трансфер зіркового француза, на якого також претендують ПСЖ та Ліверпуль.

Нагадаємо, Погба відмовився продовжувати контракт з Манчестер Юнайтед.