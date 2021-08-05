Ювентус включився у боротьбу за Погба

Джерело - football24.ua.
Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба отримав новий варіант продовження кар'єри.
Про це повідомляє Calciomercato.
Аллегрі має намір підсилити лінію півзахисту Ювентуса та розмірковує над поверненням Погба в Турин.
"Стару синьйору" також пов'язували з інтересом до Локателлі, П'яніча та Бакайоко, але саме Ювентус є тіньовим фаворитом на трансфер зіркового француза, на якого також претендують ПСЖ та Ліверпуль.
Нагадаємо, Погба відмовився продовжувати контракт з Манчестер Юнайтед.