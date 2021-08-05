Кучук назвав своє завдання у Русі

Поразки у стартових турах УПЛ боляче вдарили по гравцях Руху.

Про це розповів новий головний тренер львівського клубу Леонід Кучук.

"Зараз найперше я повинен зрозуміти, в якому психологічному стані команда. Дві поразки на старті сезону боляче вдарили по хлопцях. Сьогодні мені вдалося потрапити на тренування, і я це помітив. У гравців – психологічна невпевненість. З цього стану потрібно якнайшвидше вибиратися. Зрозуміло, футбол – це як перемоги, так і поразки. За себе потрібно боротися. Це найголовніше. Людина живе, аби постійно боротися за своє існування. Команда – це живий організм.

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В команді залишився весь тренерський штаб, який прекрасно знає як велась підготовка команди. Фактично жодних змін не буде. Зараз потрібно все проаналізувати: і підготовку команди, і якість футболістів, щоб рухатись далі. Часу в мене небагато, але нічого не поробиш. Маємо те, що маємо. Я ще буду мати зустріч з Іваном Федиком. Тоді і зрозуміємо, чи буде він працювати в моєму тренерському штабі.

Мені допоможе той факт, що я знайомий з багатьма футболістами. Важче, коли ти нікого не знаєш. Зрештою, з того часу, коли я був головним тренером Руху, в команді з’явилося багато нових гравців. Потрібно знайти спільну мову з командою. Часу мало. Це потрібно робити швидко", - сказав Кучук.