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Кучук - головний тренер Руху

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Про деталі угоди та тренерський штаб не повідомляється
Кучук - головний тренер Руху
#Рух, #Кучук

Джерело - офіційний сайт Руху.

Леонід Кучук став новим головним тренером Руху.

Про це повідомляє пресслжба львівського клубу.

Про деталі контракту та тренерський штаб не повідомляється.

Раніше Федик покинув Рух.

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