Кучук - головний тренер Руху

Джерело - офіційний сайт Руху.
Леонід Кучук став новим головним тренером Руху.
Про це повідомляє пресслжба львівського клубу.
Про деталі контракту та тренерський штаб не повідомляється.
Раніше Федик покинув Рух.
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|На сайт
Джерело - офіційний сайт Руху.
Леонід Кучук став новим головним тренером Руху.
Про це повідомляє пресслжба львівського клубу.
Про деталі контракту та тренерський штаб не повідомляється.
Раніше Федик покинув Рух.