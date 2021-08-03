Шовковський попрощався зі збірною України

Джерело - Чемпіон.
Асистент Андрія Шевченка в національній збірній України Олександр Шовковський попрощався з командою.
Відповідний пост він написав у Facebook.
"Хочу подякувати Андрію Шевченко за можливість приєднатися до тренерського штабу національної збірної команди Україні! Це були фантастичні три роки, де я працював з професіоналами своєї справи", - написав тренер.
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"Ми пройшли чудовий шлях від перемог в Лізі Націй до фантастичного виступу в кваліфікації до ЄВРО 2020, де в фінальній частині здобули історичний для України результат, потрапивши в вісімку найсильніших команд Європи!"
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"Хочу подякувати кожному, з ким довелося співпрацювати в цей період від медицинського персоналу до адмінистративного! І я впевнений, що робота нашого тренерського штабу стане фундаментом для ще більш вдалого виступу нашої національної дружини!", - заявив Шовковський.