Шовковський попрощався зі збірною України

Колишній тренер збірної України поділився емоціями після відходу з національної команди

Джерело - Чемпіон.

Асистент Андрія Шевченка в національній збірній України Олександр Шовковський попрощався з командою.

Відповідний пост він написав у Facebook.

"Хочу подякувати Андрію Шевченко за можливість приєднатися до тренерського штабу національної збірної команди Україні! Це були фантастичні три роки, де я працював з професіоналами своєї справи", - написав тренер.

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"Ми пройшли чудовий шлях від перемог в Лізі Націй до фантастичного виступу в кваліфікації до ЄВРО 2020, де в фінальній частині здобули історичний для України результат, потрапивши в вісімку найсильніших команд Європи!"

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