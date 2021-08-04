Експерт виокремив тренерський штаб Шахтаря

Запасні гравці Шахтаря вирішили долю матчу кваліфікації Ліги чемпіонів проти Генка.

Про це розповів ексфутболіст Сергій Морозов.

"У Шахтаря ще немає такої конкретної зіграності та впевненості. Матч проти Генка показав, що Педріньйо ще не зовсім в хорошому стані. Йде притирання на рівні Ліги чемпіонів, складно психологічно.

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Крім того, команда ще не зігралася так, як це потрібно. Потрібен час, а його немає. У цьому матчі слід віддати належне тренерському штабу. Цей матч мені нагадав поєдинок проти Львова (3:0). Запас у Шахтаря був більш майстерний, ніж гравці, які вийшли зі старту", - сказав Морозов.