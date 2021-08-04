Шахтар у матчі проти Генка показав характер, який допоміг команді здобути вольову перемогу.

Про це розповів голкіпер донецького клубу Анатолій Трубін.

"Ми непогано грали, контролювали хід матчу. Стався цей гол, вважаю, не особливо заслужений.

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Найголовніше, що ми не зламалися, показали свій характер. Було дуже багато моментів - трохи реалізації, і ми будемо забивати більше. Тоді це буде спокійніше", - сказав Трубін.