 Трубін: Шахтар пропустив не заслужений гол | Футбол | Champion.com.ua
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Трубін: Шахтар пропустив не заслужений гол

Сьогодні 13:13 61 0
Анатолій Трубін прокоментував перемогу над Генком
Трубін: Шахтар пропустив не заслужений гол
#Трубін, #Шахтар

Джерело - footballua.tv.

Шахтар у матчі проти Генка показав характер, який допоміг команді здобути вольову перемогу.

Про це розповів голкіпер донецького клубу Анатолій Трубін.

"Ми непогано грали, контролювали хід матчу. Стався цей гол, вважаю, не особливо заслужений.

Актуально: Генк - Шахтар 1:2. Огляд матчу

Найголовніше, що ми не зламалися, показали свій характер. Було дуже багато моментів - трохи реалізації, і ми будемо забивати більше. Тоді це буде спокійніше", - сказав Трубін.

Нагадаємо, Шахтар здобув вольову перемогу над Генком у Лізі чемпіонів.

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