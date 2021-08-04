Де Дзербі: Дуже хвилююся за Соломона

Найближчим часом визначиться ступінь ушкодження півзахисника Шахтаря Соломона.

Про це розповів головний тренер донецького клубу Роберто Де Дзербі.

"Найближчими днями подивимось, як Соломон почувається. Звісно, я дуже хвилююся, тому що він – міцний футболіст. Однак на цій позиції є також міцний футболіст Мудрик – молодий гравець, так само як і Конопля, як і Судаков, і ми маємо чимшвидше поліпшити їхній рівень", - відзначив Де Дзербі.