Соломон травмувався у матчі проти Генка

Джерело - tribuna.com.
Вінгер Шахтаря Манор Соломон отримав травму у матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти Генка.
Про це розповів сам гравець.
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Під час гри він накульгував після ряду порушень суперників. Ізраїльтянин відіграв весь перший тайм і був замінений у перерві.
"Сподіваюся, травма не дуже серйозна, і я скоро повернуся. Велике спасибі за турботу", - розповів Соломон.
Як повідомляє Футбол NEWS, вінгер покинув межі стадіону із захисним лангетом на нозі.
Нагадаємо, Шахтар здобув вольову перемогу над Генком у Лізі чемпіонів.