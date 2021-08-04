Соломон травмувався у матчі проти Генка

Манор Соломон прокоментував своє ушкодження

Вінгер Шахтаря Манор Соломон отримав травму у матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти Генка.

Про це розповів сам гравець.

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Під час гри він накульгував після ряду порушень суперників. Ізраїльтянин відіграв весь перший тайм і був замінений у перерві.

"Сподіваюся, травма не дуже серйозна, і я скоро повернуся. Велике спасибі за турботу", - розповів Соломон.

Як повідомляє Футбол NEWS, вінгер покинув межі стадіону із захисним лангетом на нозі.

Нагадаємо, Шахтар здобув вольову перемогу над Генком у Лізі чемпіонів.