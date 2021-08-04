Джерело - Чемпіон.
Нападник Динамо Владислав Супряга може покинути київський клуб.
Про це розповів журналіст Ігор Циганик.
Актуально: Дженоа відмовилась від трансферу Супряги
Владислав ще вчора покинув столицю України й вирушив у Європу.
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Джерело - Чемпіон.
Нападник Динамо Владислав Супряга може покинути київський клуб.
Про це розповів журналіст Ігор Циганик.
Актуально: Дженоа відмовилась від трансферу Супряги
Владислав ще вчора покинув столицю України й вирушив у Європу.