 Супряга повинен конкурувати за місце в складі Динамо, - Суркіс | Футбол | Champion.com.ua
Шахтар здобув вольову перемогу над Генком у Лізі чемпіонів
Сьогодні 22:52 998
Ліга чемпіонів. Шахтар зрівняв рахунок у грі з Генком - пенальті реалізував Тете
Сьогодні 22:30 1369
Шахтар пропустив перший гол у новому євросезоні
Сьогодні 22:13 789
Токіо-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 4 серпня
Сьогодні 20:51 5872 2
Генк - Шахтар 1:2. Як це було
Сьогодні 20:46 16293
Свавілля в федерації каное України: випадковість чи закономірність системи українського спорту
Сьогодні 20:23 2083
Визначилася дата початку нового сезону УХЛ
Сьогодні 19:24 306
Ребров найближчим часом очолить збірну України
Сьогодні 18:56 26192 7
Токіо-2020. Легка атлетика. Повний розклад фіналів
Сьогодні 18:05 7505
Медальний залік Олімпійських ігор
Сьогодні 18:01 117507 15
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Ліга чемпіонів. Алан Патрік виводить Шахтар вперед у грі з Генком
Ліга чемпіонів. Алан Патрік виводить Шахтар вперед у грі з Генком Андрій Твердохліб
Сьогодні 22:46 767
Ліга чемпіонів. Шахтар зрівняв рахунок у грі з Генком - пенальті реалізував Тете
Ліга чемпіонів. Шахтар зрівняв рахунок у грі з Генком - пенальті реалізував Тете Андрій Твердохліб
Сьогодні 22:30 1350
Шахтар пропустив перший гол у новому євросезоні
Шахтар пропустив перший гол у новому євросезоні Андрій Твердохліб
Сьогодні 22:13 786
Свавілля в федерації каное України: випадковість чи закономірність системи українського спорту
Свавілля в федерації каное України: випадковість чи закономірність системи українського спорту Андрій Твердохліб
Сьогодні 20:23 2075
Дикий фейл у чемпіонаті Аргентини: футболіст не влучив у порожні ворота з 5 метрів
Дикий фейл у чемпіонаті Аргентини: футболіст не влучив у порожні ворота з 5 метрів Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:52 898
Зниклого голову Білоруського дому знайдено мертвим
Зниклого голову Білоруського дому знайдено мертвим Sasha Bulava
Сьогодні 10:30 1086 2
У Данії футболіст виконав диво-штрафний - м'яч вилетів за межі стадіону
У Данії футболіст виконав диво-штрафний - м'яч вилетів за межі стадіону Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:15 1839
Дівчина дня. Аліса Шмідт - найсексуальніша спортсменка Олімпійськх ігор
Дівчина дня. Аліса Шмідт - найсексуальніша спортсменка Олімпійськх ігор Андрій Твердохліб
Сьогодні 09:02 3025
12 років тому збірна України виграла домашній чемпіонат Європи
12 років тому збірна України виграла домашній чемпіонат Європи Valeriy Ruchka
Вчора 20:11 1720
Перший трансгендер в історії Олімпіади провалив свій виступ
Перший трансгендер в історії Олімпіади провалив свій виступ Valeriy Ruchka
Вчора 19:01 915
І завдяки, і всупереч: нетиповий український футболіст Роман Яремчук
І завдяки, і всупереч: нетиповий український футболіст Роман Яремчук Андрій Дунець
Вчора 18:55 1585 3
Турецька волейболістка втратила кілька зубів у матчі проти Росії
Турецька волейболістка втратила кілька зубів у матчі проти Росії Valeriy Ruchka
Вчора 18:38 1205
Ярославський подякував уболівальникам за рекордну відвідуваність матчів Металіста: це найкраща підтримка
Ярославський подякував уболівальникам за рекордну відвідуваність матчів Металіста: це найкраща підтримка Андрій Твердохліб
Вчора 16:44 1184
Дякую за нескінченну любов! Світоліна привезла бронзову медаль до Києва
Дякую за нескінченну любов! Світоліна привезла бронзову медаль до Києва Андрій Твердохліб
Вчора 15:10 1713
Коваленко забив перший гол за Аталанту
Коваленко забив перший гол за Аталанту Valeriy Ruchka
Вчора 13:33 5666
Прямі трансляції
Навколо спорту

Суркіс: Супряга повинен конкурувати за місце в складі

Сьогодні 22:40 245 0
Дженоа відмовилась від трансферу Супряги
Суркіс: Супряга повинен конкурувати за місце в складі
#Супряга, #Динамо, #Суркіс

Джерело - ПроФутбол Digital.

Нападник київського Динамо Владислав Супряга має боротися за місце в стартовому складі киян.

Про це заявив президент клубу Ігор Суркіс.

"Супряга знаходиться в Києві, починає тренуватися. Я сподіваюся, що за цей період, поки у нього була травма, він зрозумів, що повинен конкурувати за місце в складі", - заявив функціонер.

  Актуально: Дженоа відмовилась від трансферу Супряги

"Проти Вереса на позиції центрального нападника грав Гармаш. Досвідчений футболіст, зробив свою справу. Забив гол, віддав гольову передачу, тому я вважаю, що на сьогоднішній день Супряга повинен конкурувати. Він - молодий футболіст, у нього все попереду", - сказав Суркіс.

Нагадаємо, Дженоа готовий заплатити €1 мільйон за оренду Супряги.

Коментарі ()