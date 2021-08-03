Джерело - ПроФутбол Digital.
Нападник київського Динамо Владислав Супряга має боротися за місце в стартовому складі киян.
Про це заявив президент клубу Ігор Суркіс.
"Супряга знаходиться в Києві, починає тренуватися. Я сподіваюся, що за цей період, поки у нього була травма, він зрозумів, що повинен конкурувати за місце в складі", - заявив функціонер.
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"Проти Вереса на позиції центрального нападника грав Гармаш. Досвідчений футболіст, зробив свою справу. Забив гол, віддав гольову передачу, тому я вважаю, що на сьогоднішній день Супряга повинен конкурувати. Він - молодий футболіст, у нього все попереду", - сказав Суркіс.
Нагадаємо, Дженоа готовий заплатити €1 мільйон за оренду Супряги.