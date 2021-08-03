Нападник київського Динамо Владислав Супряга має боротися за місце в стартовому складі киян.

Про це заявив президент клубу Ігор Суркіс.

"Супряга знаходиться в Києві, починає тренуватися. Я сподіваюся, що за цей період, поки у нього була травма, він зрозумів, що повинен конкурувати за місце в складі", - заявив функціонер.