Патрік: Шахтар показав гідний футбол

Шахтар повинний зіграти ще один хороший матч проти Генка, щоб пройти у наступний раунд кваліфікації Ліги чемпіонів.

Про це розповів півзахисник донецького клубу Алан Патрік.

"Завжди круто забивати, приємно допомагати команді. Мені вдалося забити у ворота суперника. Всій команді вдалося показати гідний футбол. Звичайно, це лише перший крок до нашої мети, ще є матч-відповідь у Києві. Ми повинні на 100% бути сконцентрованими, щоб провести ще один хороший матч вдома та пройти далі. Але перший крок уже прокладений.

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Ми повинні залишатися уважними, незалежно від того, чи знаходиться хтось із нас безпосередньо на полі або очікує на лавці запасних. Мій гол – це був відпрацьований епізод. Наше порозуміння між собою допомогло забити гол. Я розумів, що потрібно бігти на дальню штангу. Це важливий гол, важлива перемога. Я думаю, всі гравці провели хороший матч та допомогли команді.

Ми створювали моменти. Було видно, що обидві команди вивчали одна одну, знали, чого очікувати. Пропустивши перший м'яч, наша команда не опустила руки та продовжувала контролювати гру. Ми зрівняли рахунок, повернулися в гру, це було важливо психологічно, а потім змогли забити і другий м'яч. Тому можу команду привітати", - відзначив Патрік.