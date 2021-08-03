Андрій Шевченко відмовився йти на зменшення заробітної плати

УАФ відмовилась підписувати півторарічний контракт з Андрієм Шевченком на колишніх умовах.

Про це повідомляє Sport.ua з посиланням на власне джерело.

"Зараз у ЗМІ багато "вкидань" про те, що Шевченко начебто вимагав зарплату в три мільйони. Ситуація така: УАФ не захотіла продовжувати контракт на 1,5 року на тих же умовах, що були. Було запропоновано зменшити зарплату вдвічі. Шевченко пропозицію не прийняв, оскільки не захотів знижувати планку", - йдеться в повідомленні.

За попереднім контрактом зарплата Шевченка складала близько 700 тис доларів на рік. В УАФ мотивували скорочення зарплати тим, що тренерський штаб мало часу проводить в Україні.

Раніше повідомлялося, що Маркевич може замінити Шевченка у збірній України.