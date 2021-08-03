Колос - Шахтар Караганда: Де дивитися матч кваліфікації Ліги конференції

Джерело - Чемпіон.
Колос у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій зустрінеться з Шахтарем з Караганди.
Матч відбудеться у четвер, 5 серпня. Початок о 21:00 за київським часом.
Дивитися поєдинок можна на телеканалі Футбол 2.
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Джерело - Чемпіон.
Колос у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій зустрінеться з Шахтарем з Караганди.
Матч відбудеться у четвер, 5 серпня. Початок о 21:00 за київським часом.
Дивитися поєдинок можна на телеканалі Футбол 2.