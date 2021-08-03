Колос - Шахтар Караганда: Де дивитися матч кваліфікації Ліги конференції

Матч відбудеться у четвер, 5 серпня

Джерело - Чемпіон.

Колос у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій зустрінеться з Шахтарем з Караганди.

Матч відбудеться у четвер, 5 серпня. Початок о 21:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на телеканалі Футбол 2.