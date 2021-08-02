 Інгулець - Зоря 1:5: огляд матчу. ВІДЕО | Футбол | Champion.com.ua
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Інгулець - Зоря 1:5. Огляд матчу

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Команда з Петрового провалила стартові хвилини матчу
Інгулець - Зоря 1:5. Огляд матчу
#Зоря, #Інгулець

Джерело - Чемпіон.

У матчі другого туру української Прем’єр-Ліги Інгулець у Кропивницькому програв луганській Зорі.

Чемпіонат України - УПЛ
2 тур, 2 серпня

Інгулець - Зоря 1:5 (0:2)

Голи: 0:1 - 6 Кочергін, 0:2 - 7 Кочергін, 0:3 - 51 Кочергін, 1:3 - 75 Сітало, 1:4 - 83 Крістіан, 1:5 - 90+2 Фрімпонг

Інгулець: Євген Гальчук, Мохамед Алі Бен Салем, Євген Запорожець, Павло Полегенько, Андрій Коробенко, Артем Сітало, Віталій Павлов (Олександр Козак 60), Михайло Шишка (Владислав Шарай 60), Євген Опанасенко, Максим Ковальов, Майкл Гопей Стефен

Зоря: Микита Шевченко, Владислав Кочергін, Шахаб Захеді (Максим Луньов 78), Дмитро Хомченовський, Віталій Вернидуб, Сергій Булеца, Єгор Назарина, Артем Громов (Раймонд Фрімпонг 88), Максим Імереков (Ігор Снурніцин 87), Денис Фаворов (Агрон Руфаті 78), Аллахяр (Крістіан Даль 78)

Попередження: Михайло Шишка 56, Артем Сітало 80 - Віталій Вернидуб 69, Дмитро Хомченовський 86.

Нагадаємо, матчі УПЛ продовжать відбуватися без VAR.

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