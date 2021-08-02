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Мессі домовився за новим контрактом з Барселоною

Сьогодні 19:25 144 0
Переговори між сторонами завершилися успіхом
Мессі домовився за новим контрактом з Барселоною
#Мессі, #Барселона

Джерело - sport.ua.

Барселона і Ліонель Мессі досягли згоди щодо нового контракту аргентинця.

Про це повідомляє Sport.es.

Новий контракт 34-річного аргентинця буде розрахований аж на 5 років - до літа 2026 року. Зарплата Мессі скоротиться в два рази.

Переговори успішно завершилися кілька годин тому. Офіційно про продовження контракту повідомлять найближчими днями.

Для того, щоб оформити контракт з Мессі, Барселоні потрібно скоротити зарплатну відомість. Клуб веде переговори з рядом гравців з приводу зниження зарплати, а також сподівається продати Мартіна Брейтуета, Самюеля Умтіті і Міралема П’яніча.

Раніше повідомлялося, що Мессі підпише контракт з Барселоною після відпустки.

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