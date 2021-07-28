Мессі підпише контракт з Барселоною після відпустки

Джерело - tribuna.com.
Нападник Ліонель Мессі і раніше не підписав контракт Барселоною.
Про це повідомляє Diario Sport.
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Аргентинець не почне тренувань з командою, поки не підпише нову угоду. Зараз він знаходиться у відпустці зі своєю сім'єю.
Очікується, що договір буде укладено на початку наступного місяця. Найбільш ймовірна дата - 2 серпня.
Після підписання контракту Мессі пройде медобстеження і буде тренуватися в Барселоні разом з Серхіо Агуеро і Емерсоном Апаресідо, чекаючи повернення основної команди зі збору в Німеччині.