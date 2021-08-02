Інгулець - Зоря: Стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.
У матчі другого туру української Прем’єр-Ліги Інгулець у Кропивницькому прийме луганську Зорю.
Початок матчу о 19:30. Стали відомі стартові склади команд:
Інгулець: Гальчук, Салем, Запорожець, Полегенько, Коробенко, Сітало, Шишка, Павлов, Опанасенко, Ковальов, Стефен
Запасні: Шуст, Шарай, Козак, Плохотнюк, Бартуловіч, Коваленко, Асмелащ, Поспєлов, Мельничук
Зоря: Шевченко, Фаворов, Вернидуб, Імереков, Хомченовський, Назарина, Кочергін, Булеца, Громов, Шахаб, Аллахяр
Запасні: Мацапура, Руфаті, Снурніцин, Цвек, Крістіан, Луньов, Фрімпонг, Гладкий
Нагадаємо, матчі УПЛ продовжать відбуватися без VAR.