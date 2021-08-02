Довбик може змінити клуб

Трабзонспор веде активні переговори щодо трансферу 24-річного форварда Дніпра-1 Артема Довбика.

Про це повідомляє Sport.ua.

Сторони ведуть предметні переговори, в яких намічається певна тенденція до можливої ​​домовленості.

Спочатку Дніпро-1 вимагав за Довбика 8 млн євро, але з часом скоротив запити до 6 млн. Трабзонспор поки готовий заплатити за форварда 3,5 мільйони євро, але не виключається, що зіграє на підвищення.

У нинішньому сезоні Довбик вже зіграв 2 матчі в рамках УПЛ, в яких відзначився 2 забитими м'ячами.

Раніше, Довбик оцінив своє майбутнє.