Добвик оцінив своє майбутнє

Для форварда збірної України Артема Довбика ігровий час важливіший за гроші і престиж.

Про це розповів сам футболіст.

"Якщо буде варіант, який мій клуб і мій агент вважатимуть гідним – тоді буду думати. В інших випадках – це просто розмови.

Зрозумійте мене правильно – я багато пропустив. Зараз я дуже радий, що тренер мені довіряє в СК Дніпро-1, тому думаю тільки про те, як краще зіграти у новому сезоні.

Для мене ігрова практика – це як свіже повітря після того, як в Данії довелося майже цілий рік пропустити після травми. Так що всі мої думки тільки про СК Дніпро-1. Чув, що є клуби, які за мною стежать. Якщо дніпряни вирішать, що чиясь пропозиція щодо мене їх влаштує, тоді немає питань", – сказав Довбик.