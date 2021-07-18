 Добвик оцінив своє майбутнє | Футбол | Champion.com.ua
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Добвик оцінив своє майбутнє

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Артема Довбик прокоментував своє майбутнє
Добвик оцінив своє майбутнє
Фото - gettyimages
#Довбик

Джерело - fanday.net.

Для форварда збірної України Артема Довбика ігровий час важливіший за гроші і престиж.

Про це розповів сам футболіст.

"Якщо буде варіант, який мій клуб і мій агент вважатимуть гідним – тоді буду думати. В інших випадках – це просто розмови.

Зрозумійте мене правильно – я багато пропустив. Зараз я дуже радий, що тренер мені довіряє в СК Дніпро-1, тому думаю тільки про те, як краще зіграти у новому сезоні.

Для мене ігрова практика – це як свіже повітря після того, як в Данії довелося майже цілий рік пропустити після травми. Так що всі мої думки тільки про СК Дніпро-1. Чув, що є клуби, які за мною стежать. Якщо дніпряни вирішать, що чиясь пропозиція щодо мене їх влаштує, тоді немає питань", – сказав Довбик.

Нагадаємо, 5 гравців збірної України подорожчали після Євро-2020.

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