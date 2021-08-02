Світоліна: Хочу зіграти на Олімпіаді в Парижі

Перша ракетка України Еліна Світоліна надіється зіграти на Олімпійських іграх у 2024 році.

Про це розповіла сам тенісистка.

"Чи була це моя остання Олімпіада? Мені потрібно дограти цей рік, подивимося, яким буде наступний сезон. Так далеко я не заглядаю. Звичайно, я хочу грати наступну Олімпіаду в Парижі в 2024 році. Я відіграю цей рік і далі будемо з командою обговорювати плани і завдання на наступний сезон. Для тенісиста при плануванні Олімпіада перебуває у стороні, тому що є інші великі турніри", - відзначила Світоліна.