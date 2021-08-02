У Динамо назвали причину відсутності Луческу

Головний тренер Динамо Мірча Луческу захворів, тому не зміг бути присутнім на тренерській лаві киян у матчі УПЛ з Вересом.

Про це розповів асистент головного тренера Еміл Карас.

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"У Містера застуда, трохи піднялася температура. Лікар каже, що причиною, радше за все, є перепади погоди. На вулиці – спека, у кабінеті працює кондиціонер. Все це призвело до застуди. Лікар вирішив, що для Містера краще залишитися на трибуні, щоб не нервувати біля поля. Ми всі бажаємо Містеру якнайшвидшого одужання. Хлопці дуже переживають. Думаю, що частина докладених ними зусиль присвячувалася і Містеру. Футболісти намагалися грати і за головного тренера. Принаймні, я сподіваюся на це", - відзначив Карас.