 Динамо - Верес 4:0: огляд матчу. ВІДЕО | Футбол | Champion.com.ua
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Динамо - Верес 4:0. Огляд матчу

Сьогодні 22:09 410 0
Гості провалили перший тайм матчу
Динамо - Верес 4:0. Огляд матчу
#Динамо, #Верес

Джерело - Чемпіон.

У матчі другого туру української Прем’єр-Ліги київське Динамо святкувало впевнену перемогу над рівненським Вересом.

Чемпіонат України - УПЛ
2 тур, 1 серпня

Динамо - Верес 4:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 5 Попов, 2:0 - 6 Гармаш, 3:0 - 42 Тимчик, 4:0 - 86 Циганков (пен)

Динамо: Георгій Бущан, Денис Попов (Ілля Забарний 34), Микола Шапаренко, Карлос Де Пена (Жерсон Родрігес 46), Віталій Миколенко, Олександр Андрієвський (Сергій Сидорчук 46), Денис Гармаш (Владислав Кулач 62), Олександр Караваєв (Віктор Циганков 46), Олександр Тимчик, Віталій Буяльський, Олександр Сирота

Верес: Богдан Когут, Ігор Солдат, Михайло Сергійчук (Михайло Шестаков 46), Роман Гончаренко (Дмитро Махнєв 62), Геннадій Пасіч, Дмитро Нємчанінов, Валерій Кучеров, Роман Мірошник, Євген Пасіч (Віталій Дахновський 46), Микита Полюлях (Сергій Панасенко 46), Роберт Гегедош (Михайло Гечев 56)

Попередження: Дмитро Нємчанінов 85

Раніше, Десна у більшості здолала Маріуполь у 2 турі УПЛ.

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