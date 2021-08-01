УПЛ. Десна у більшості здолала Маріуполь у 2 турі

Маріуполь з 35-ої хвилини матчу грав у меншості

Джерело - Чемпіон.

У матчі другого туру української Прем’єр-Ліги Маріуполь приймав чернігівську Десну.

У першому таймі матчу Маріуполь залишився у меншості - Кащук отримав друге попередження. У середині другого тайму саме Маріуполь відкрив рахунок. Але вже через кілька хвилин Будківський зрівняв рахунок. У компенсовані хвилини матчу Безбородько забив переможний гол. На повторах помітно, що нападник перебував при цьому в положенні поза грою.

Чемпіонат України - УПЛ

2 тур, 1 серпня

Маріуполь - Десна 1:2 (0:0)

Голи: 1:0 - 65 Кулаков, 1:1 - 71 Будківський, 1:2 - 90+2 Безбородько

ФК Маріуполь: Олег Кудрик, Станіслав Микицей, Сергій Чоботенко, Максим Чех, Дмитро Топалов (Артур Микитишин 57), Олег Очеретько (Микита Петерман 57), Дмитро Мишньов (Марк Мампассі 73), Олексій Кащук, Сергій Горбунов (Олександр Драмбаев 79), Андрій Кулаков (Михайло Хромей 73), Петро Стасюк

Десна: Ігор Литовка, Олександр Сафронов, Євген Цимбалюк (Вадим Жук 46), Леван Арвеладзе (Андрій Домбровський 72), Андрій Тотовицький, Владислав Калитвинцев, Єгор Картушов, Тарас Завійський, Олексій Гуцуляк (Денис Безбородько 72), Пилип Будківський, Євген Селін

Попередження: Олексій Кащук 28, Олексій Кащук 35, Сергій Чоботенко 78 - Владислав Калитвинцев 49, Олександр Сафронов 64

Вилучення: Олексій Кащук 35

Нагадаємо, у першому турі УПЛ Десна розгромила Чорноморець.