Голи Скляра та Степанюка принесли перемогу полтавській команді

Джерело - Чемпіон.

У матчі другого туру української Прем’єр-Ліги полтавська Ворскла переграла львівський Рух.

Чемпіонат України - УПЛ

2 тур, 1 серпня

Ворскла - Рух 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 42 Скляр, 2:0 - 60 Степанюк

Ворскла: Різник, Пердута, Чеснаков, Тамм, Якубу, Пуцлін (Вакула 79), Челядін, Скляр, Тілль (Луїзао 83), Кане (Пешич 84), Степанюк (Кравчук 90+1)

Рух: Бандура, Сич (Альваренга 46), Дідик, Білий, Лях, Мартинюк, Карасюк (Оріховський 46), Бойчук, Притула (Федорчук 46), Кузик (Кондраков 74), Климчук (Борячук 62)

Попередження: Скляр 26 - Мартинюк 21, Білий 57, Федик 57, Дідик 67

Раніше, Десна у більшості здолала Маріуполь у 2 турі УПЛ.