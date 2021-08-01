Стала відома причина, по якій Шевченко залишив збірну України

Як грім серед ясного неб

Дострокова відставка Андрія Шевченка з посади головного тренера збірної України сталася через фінансове питання.

Про це повідомляє Sport.ua.

Шевченку в новому циклі - відборі на ЧС-2022 - УАФ урізала у два рази зарплату. Замість приблизно сімдесяти п'яти тисяч доларів на місяць тренер повинен був отримувати приблизно тридцять тисяч. Це дуже не сподобалося Андрію Миколайовичу, і він вирішив піти.

Відзначимо, що раніше Андрій Павелко говорив, що контракт з Шевченком буде продовжений до 31 січня 2022 року.