 Стала відома причина, по якій Шевченко залишив збірну України | Футбол | Champion.com.ua
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Стала відома причина, по якій Шевченко залишив збірну України

Сьогодні 16:39 814 0
Як грім серед ясного неб
Стала відома причина, по якій Шевченко залишив збірну України
#Шевченко

Джерело - sport.ua.

Дострокова відставка Андрія Шевченка з посади головного тренера збірної України сталася через фінансове питання.

Про це повідомляє Sport.ua.

Шевченку в новому циклі - відборі на ЧС-2022 - УАФ урізала у два рази зарплату. Замість приблизно сімдесяти п'яти тисяч доларів на місяць тренер повинен був отримувати приблизно тридцять тисяч. Це дуже не сподобалося Андрію Миколайовичу, і він вирішив піти.

Відзначимо, що раніше Андрій Павелко говорив, що контракт з Шевченком буде продовжений до 31 січня 2022 року.

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