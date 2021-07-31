Гаррі Кейн змінить клуб

Форвард Тоттенгема Гаррі Кейн планує найближчим часом змінити клуб.

Про це повідомляє The Telegraph.

Ключовий гравець команди хоче продовжити кар'єру в Манчестер Сіті.

Вже наступного тижня форвард проведе переговори з керівництвом "шпор", в ході яких буде наполягати на своєму бажанні стати гравцем "місцян".

Кейн планує перейти в Сіті разом з Джеком Грілішем з Астон Вілли, над трансфером якого команда з Манчестера також працює.

Нагадаємо, стала відома зарплата Кейна у Манчестер Сіті.