Джерело - isport.ua.
Форвард Тоттенгема Гаррі Кейн планує найближчим часом змінити клуб.
Про це повідомляє The Telegraph.
Ключовий гравець команди хоче продовжити кар'єру в Манчестер Сіті.
Вже наступного тижня форвард проведе переговори з керівництвом "шпор", в ході яких буде наполягати на своєму бажанні стати гравцем "місцян".
Кейн планує перейти в Сіті разом з Джеком Грілішем з Астон Вілли, над трансфером якого команда з Манчестера також працює.
Нагадаємо, стала відома зарплата Кейна у Манчестер Сіті.