Стала відома зарплата Кейна у Манчестер Сіті

Нападник буде заробляти понад 20 млн євро в рік

Нападник збірної Англії і Тоттенгема Гаррі Кейн може перебратися в Манчестер Сіті в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Керівництво "місцян" зробило придбання форварда пріоритетною трансферною метою в міжсезоння.

Головний тренер клубу Жузеп Гвардіола хоче бачити в своєму складі Кейна, який зможе значно підсилити лінію атаки команди.

Відзначається, що Манчестер Сіті запропонує контракт Кейну на п'ять років із заробітною платою в 21 млн євро на рік.

Нагадаємо, Тоттенгем погодився продати Кейна у Манчестер Сіті за 187 млн євро.