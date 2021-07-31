Пятов: Де Дзербі - футбольний маніяк

Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі вірить у свій футбол.

Про це розповів голкіпер гірників Андрій Пятов.

"Де Дзербі прийшов і зламав мені мозок, у хорошому сенсі. Я не бачив, щоб так хтось грав у футбол. Він вірить у свій футбол, нав'язує це.

Він сам говорить: "Я в шоці! Не чекав, що ви за місяць так легко сприймете те, що я хочу". Йому подобається грати проти сильного суперника, який буде пресингувати. Він – футбольний маніяк, у хорошому сенсі", – сказав Пятов.