 УПЛ. Дніпро-1 розгромив Чорноморець у 2 турі | Футбол | Champion.com.ua
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УПЛ. Дніпро-1 розгромив Чорноморець у 2 турі

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Впевнена перемога Дніпро-1
УПЛ. Дніпро-1 розгромив Чорноморець у 2 турі
#Чорноморець, #Дніпро-1, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Чорноморець у 2 турі УПЛ у домашньому матчі поступився СК Дніпро-1.

Матч завершився з рахунком 3:0 на користь клубу з Дніпра.

Відзначимо, що матчі відбувся на Дніпро-Арені.

Чемпіонат України - УПЛ

2 тур, 31 липня

Чорноморець - Дніпро-1 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 40 Пихальонок, 0:2 - 51 Дубко (автогол), 0:3 - 61 Адамюк

Чорноморець: Кучерук, Дубко, Кадірі, Скорко (Долгов, 46), Д. Кузик, Михайленко, С. Кравченко (Вачіберадзе, 70), Брагару, Штогрин, Авагімян (Бугай, 46), Ванат (Ісаєнко, 46).

Дніпро-1: Паст, М. Кравченко, Адамюк, Сваток, Дубінчак, Джурасек (Ігнатенко, 68), Ді Франко (Русин, 63), Піхальонок (Ярмолюк, 68), Чуже (Білл, 83), Назаренко (Когут, 63), Довбик.

Попередження: Дубко, 19, С. Кравченко, 39, Джурасек, 64 - Дубінчак, 22.

Раніше, Шахтар розгромив ФК Львів.

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