УПЛ. Шахтар розгромив ФК Львів у 2 турі

Джерело - Чемпіон.
ФК Львів у 2 турі УПЛ вдома поступився Шахтарю.
Матч завершився з рахунком 3:0 на користь гірників.
Чемпіонат України - УПЛ
2 тур, 30 липня
ФК Львів - Шахтар 0:3 (0:0)
Голи: 0:1 - 73 Траоре, 0:2 - 85 Дентінью, 3:0 - 90+4 Педрінью
Львів: Костик, Якимець, Романчук (Крушинський, 77), Махмутович, Бусько, Брікнер (Хамелюк, 83), Ернест, Чірьяк, Шина (Зозуля, 83), Політило (Ренан, 68), Нич (Альваро, 68).
Шахтар: Трубін, Корнієнко (Ісмаїлі, 64), Матвієнко, Марлон, Додо, Степаненко, М.Антоніо (Майкон, 73), Тете (Марлос, 65), Соломон, А.Патрік (Педрінью, 72), Траоре (Дентінью, 84).
Попередження: Ернест (28), Нич (66), Бусько (70) - Тете (38), Корнієнко (54), Траоре (84)