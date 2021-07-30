 УПЛ. Шахтар розгромив ФК Львів у 2 турі | Футбол | Champion.com.ua
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УПЛ. Шахтар розгромив ФК Львів у 2 турі

Сьогодні 20:53 1025 0
Друга поспіль перемога Шахтаря в УПЛ
УПЛ. Шахтар розгромив ФК Львів у 2 турі
Фото - ФК Шахтар
#УПЛ, #Шахтар, #Львів

Джерело - Чемпіон.

ФК Львів у 2 турі УПЛ вдома поступився Шахтарю.

Матч завершився з рахунком 3:0 на користь гірників. 

Чемпіонат України - УПЛ

2 тур, 30 липня

ФК Львів - Шахтар 0:3 (0:0)

Голи: 0:1 - 73 Траоре, 0:2 - 85 Дентінью, 3:0 - 90+4 Педрінью

Львів: Костик, Якимець, Романчук (Крушинський, 77), Махмутович, Бусько, Брікнер (Хамелюк, 83), Ернест, Чірьяк, Шина (Зозуля, 83), Політило (Ренан, 68), Нич (Альваро, 68).

Шахтар: Трубін, Корнієнко (Ісмаїлі, 64), Матвієнко, Марлон, Додо, Степаненко, М.Антоніо (Майкон, 73), Тете (Марлос, 65), Соломон, А.Патрік (Педрінью, 72), Траоре (Дентінью, 84).

Попередження: Ернест (28), Нич (66), Бусько (70) - Тете (38), Корнієнко (54), Траоре (84)

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