 Колос - Металіст 1925 1:0. Огляд матчу | Футбол | Champion.com.ua
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Колос - Металіст 1925 1:0. Огляд матчу

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Огляд матчу Колос - Металіст 1925
Колос - Металіст 1925 1:0. Огляд матчу
#Колос, #Металіст 1925, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Колос у 2 турі УПЛ вдома обіграв Металіст 1925.

Чемпіонат України - УПЛ
2 тур, 30 липня

Колос - Металіст 1925 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 72 Костишин

Колос: Євген Волинець, Матія Ром, Тарас Саків, Кирило Петров, Володимир Лисенко (Ніка Сітчінава 71), Анатолій Нурієв (Дієго Сантос 65), Віталій Гавриш, Вадим Мілько, Денис Костишин (Мамаду Ламін Данфа 81), В'ячеслав Чурко (Олег Ільїн 71), Андрій Богданов (Євген Задоя 81)

Металіст 1925: Денис Сидоренко, Юрій Батюшин (Владислав Дмитренко 78), Артур Западня, Михайло Шершень, Артем Габелок, Максим Жичиков, Олег Голодюк (Віталій Єрмаков 90), Євген Ткачук, Фабіо Алешандре Фрейтас де Алмейда (Андрій Ременюк 78), Антон Савін (Євген Протасов 60), Дмитро Криськів

Попередження: Денис Костишин 67, Дієго Сантос 79, Мамаду Ламін Данфа 84, Ніка Сітчінава 90+1 - Євген Ткачук 69

Раніше, Шахтар розгромив ФК Львів.

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