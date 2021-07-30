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Клуби Суперліги виграли суд проти УЄФА

Сьогодні 20:40 240 0
Суд заборонив УЄФА карати клуби-учасники Суперліги
Клуби Суперліги виграли суд проти УЄФА
#УЄФА, #Суперліга, #Реал

Джерело - football24.ua.

Клуби Суперліги Барселона, Реал і Ювентус зробили нову заяву щодо тиску УЄФА.

Про це повідомляє пресслужба мадридського клубу.

"Барселона, Реал і Ювентус вітають рішення суду, яке набирає чинності негайно. УЄФА зобов'язаний припинити дисциплінарні провадження проти цих трьох клубів та скасувати штрафні санкції і обмеження, накладені на решту дев'ять клубів-засновників.

Трибунал задовольнив прохання засновників Суперліги, відхилив апеляцію УЄФА і підтвердив, що якщо організація не виконає цього рішення, то отримає штрафи і навіть кримінальну відповідальність. Справа буде розглянута судом Євросоюзу, який вивчить монополію УЄФА в європейському футболі.

Наш обов'язок – вирішувати серйозні проблеми, які стоять перед футболом. УЄФА назвав себе законодавцем і єдиним визнаним володарем прав на проведення європейських змагань. Ця монополістична і суперечлива позиція завдає шкоди футболу і його балансу.

Як було наочно продемонстровано, фінансовий контроль в європейському футболі неадекватний, він застосовувався неналежним чином. Клубам, які беруть участь в європейських змаганнях, має бути гарантовано право керувати змаганнями.

Ми раді, що відтепер ми більше не будемо піддаватися погрозам з боку УЄФА. Наша мета полягає в тому, щоб продовжувати розвивати проект Суперліги конструктивно і спільно, розраховуючи на вклад всіх зацікавлених сторін: уболівальників, гравців, тренерів, клубів, національних і міжнародних ліг і федерацій.

Ми усвідомлюємо, що деякі елементи нашої пропозиції можна переглянути і, звичайно, їх можна реалізувати на основі діалогу і консенсусу. Ми, як і раніше, впевнені в успіху проєкту, який завжди буде відповідати законодавству Європейського Союзу", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 12 клубів-засновників від ідеї Суперліги поки не відмовились лише три клуби – Барселона, Реал та Ювентус.

Раніше, УЄФА відкрила дисциплінарну справу проти засновників Суперліги.

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