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Динамо заявило на сезон Раміреса та Шкуріна

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Клуб оголосив склад на сезон
Динамо заявило на сезон Раміреса та Шкуріна
#Динамо

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо подало офіційну заявку на сезон УПЛ 2021/22 років.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Кияни заявили 57 футболістів.

За списком A заявлені новачки Денис Антюх, Ерік Раміерс, Владислав Кулач і Ілля Шкурін. Конкурент Владислав Супряга заявлений за списком Б.

Список A

Воротарі: 1. Георгій Бущан, 71. Денис Бойко.

Захисники: 4. Денис Попов, 6. Микита Бурда, 94. Томаш Кендзьора, 16. Віталій Миколенко, 24. Олександр Тимчик.

Хавбеки: 18. Олександр Андрієвський, 29. Віталій Буяльський, 7. Беньямін Вербич, 19. Денис Гармаш, 14. Карлос де Пена, 20. Олександр Караваєв, 11. Жерсон Родрігес, 17. Богдан Лєднєв, 5. Сергій Сидорчук, 23. Сідклей, 15. Віктор Циганков, 10. Микола Шапаренко, 8. Володимир Шепелєв.

Форварди: 99. Денис Антюх, 41. Артем Бєсєдін, 28. Владислав Кулач, 9. Ерік Рамірес, 73. Ілля Шкурін.

Список Б

Воротарі: Денис Ігнатенко, Валентин Моргун, Руслан Нещерет, Дмитро Погорілий, Іларіон Тугай.

Захисники: Ілля Забарний, Олександр Сирота, Артем Бенедюк, Антон Боль, Костянтин Вівчаренко, Максим Дячук, Єгор Сізонюк, Василь Танчак, Арсеній Філатов.

Хавбеки: Володимир Бражко, Назар Волошин, Ілля Гаджук, Навін Малиш, Дмитро Мельниченко, Роман Михайлів, Марко Подоляк, Ілля Скрипник, Артем Слесар, Артем Хацкевич, Антон Царенко, Олександр Яцик

Форварди: Владислав Супряга, Ігор Горбач, Максим Зоренко, Арсеній Кільовой, Дмитро Кремчанін, Кирило Попов.

Раніше, Динамо підписало сенегальського півзахисника.

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