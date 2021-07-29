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Де Дзербі: Я не буду робити з Шахтаря Сассуоло

Сьогодні 20:15 282 0
Де Дзербі: Я не буду робити з Шахтаря Сассуоло
Де Дзербі: Я не буду робити з Шахтаря Сассуоло
#Де Дзербі, #Шахтар

Джерело - shakhtar.com.

Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі не збирається міняти філософію донецького клубу.

Про це розповів сам італійський спеціаліст.

"Усі тренери беруть щось від інших тренерів, але ти і сам повинен знати, специфіку і філософію гри, тому що у кожної команди є свої нюанси, свої футболісти, і це дуже складно - повторити одне й те саме в різних командах.

Я не буду робити з Шахтаря Сассуоло (колишній клуб Де Дзербі - прим.), Тому що є різні гравці, різні культури, різні філософії, та й Серія А і чемпіонат України відрізняються. Звичайно, складно підтримувати одну філософію гри, але треба розуміти, де ти працюєш ", - відзначив Де Дзербі.

Раніше, Мораес назвав вимоги Де Дзербі.

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