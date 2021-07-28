Новий головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі хоче, щоб команда грала в якісний атакувальний футбол.

Про це розповів нападник гірників Жуніор Мораес.

"Я вже спілкувався з Роберто, він виконує відмінну роботу в Шахтарі. Я був знайомий c Де Дзербі і раніше, ми навіть зустрічалися на полі. Він запам'ятався мені своєю технікою і мисленням, так що я трохи розумію його тренерську філософію. Він хоче бачити від команди якісний і дуже атакувальний футбол у високому темпі.

Уже хочу насолодитися нашою спільною роботою, мої партнери відгукувалися про нього тільки найкращим чином", - сказав Мораес.